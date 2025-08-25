Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open

Экс-теннисист Ольховский назвал плохую физику причиной вылета с US Open

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что причина неудач теннисиста Даниила Медведева кроется в слабой физике и плотности ударов. По его словам, у россиянина есть ментальные проблемы.

У любого игрока, дошедшего до такого уровня, есть силы справляться с подобными спадами. На мой взгляд, у Дани чуть же стала физика, стали менее точные и плотные удары. К его тактике начинают привыкать все — становится сложнее победить. Что делать? Нужно решать, в первую очередь, Медведеву и его команде. Бывают моменты, когда ты работаешь, стараешься, но ничего не получается, — заявил Ольховский.

Ранее Медведев на эмоциях разбил ракетку после поражения в первом круге US Open от француза Бенджамина Бонзи. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

В 2025 году Медведеву удалось выиграть всего один матч на турнирах «Большого шлема»: на Australian Open он в пяти партиях одолел 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. На «Ролан Гаррос» Медведев в первом круге проиграл британцу Кэмерону Норри (2:3), а на «Уимблдоне» — также Бонзи (1:3).

