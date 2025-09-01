Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего Теннисистка Мухова расплакалась во время игры из-за бывшего парня

Чешская теннисистка Каролина Мухова прервала матч на US Open, когда увидела бывшего парня среди зрителей, передает The New York Post. Экс-возлюбленный 13-й ракетки мира сел прямо напротив ее скамейки.

Мухова заметила бывшего во время подачи и оцепенела, сообщают журналисты. Затем она заплакала и прикрыла лицо полотенцем, чтобы зрители не заметили ее огорчения. В итоге теннисистка подошла к экс-возлюбленному и попросила его покинуть матч. Сначала мужчина возражал, однако позже согласился уйти с игры.

Также польский миллионер Петр Щерек оказался в центре скандала после того, как на видео с Открытого чемпионата США по теннису он выхватил из рук ребенка бейсболку с автографом польского теннисиста Камиля Майхшака. Ролик мгновенно стал вирусным, а бизнесмена прозвали «самым ненавистным человеком в интернете».

Ранее российский теннисист Андрей Рублев в паре с Муховой уступил итальянской паре Сары Эррани и Андреа Вавассори в четвертьфинале микста на Открытом чемпионате США, который проходил в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 4:1, 5:4 (7:4) в пользу итальянцев.