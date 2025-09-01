День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:49

Миллионер отобрал у ребенка подписанную кепку теннисиста на US Open

Польский бизнесмен отобрал у ребенка кепку с автографом теннисиста на US Open

Камиль Майхшак Камиль Майхшак Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Польский миллионер Петр Щерек оказался в центре скандала после того, как на видео с Открытого чемпионата США по теннису он выхватил из рук ребенка бейсболку с автографом польского теннисиста Камиля Майхшака, сообщает The Times. Ролик мгновенно стал вирусным, а бизнесмена прозвали «самым ненавистным человеком в интернете».

Инцидент произошел после матча второго раунда, где Майхшак одержал победу над россиянином Кареном Хачановым. На опубликованных кадах видно, что теннисист подписал свою кепку и хотел передать ее мальчику в толпе, но Щерек перехватил подарок и положил его в сумку своей жены, игнорируя возмущение ребенка.

Волна критики в соцсетях и на профессиональных форумах была настолько мощной, что пара удалила свои аккаунты. Пользователи назвали поступок «отвратительным», а компания Щерека, спонсирующая Польскую теннисную ассоциацию, столкнулась с потоком негативных отзывов. Майхшак, не знавший о краже, разыскал мальчика по имени Брок, вручил ему новые подписанные подарки.

Ранее в Польше потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого за желание запретить националистскую символику. Он, используя жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме.

