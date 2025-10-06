Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:17

Топ-чиновники свердловского ЖКХ взяли более 4,4 млн рублей взяток

Экс-министру энергетики Свердловской области вменяют взятку в 980 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и его подчиненные — первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын — обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 4,4 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Смирнов, по данным ведомства, получил свыше 980 тысяч рублей.

С января 2023 года по март 2024 года Николай Смирнов, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн рублей. Из указанной суммы министр Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов — не менее 1 млн рублей, Кислицын — не менее 2,5 млн рублей, — сказано в сообщении.

Взятка полагалась за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов. Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что бизнесмен Константин Пономарев обвиняется в даче взятки сотруднику военного комиссариата в обмен на путевку в зону СВО. В сентябре он был осужден в третий раз по делу о мошенничестве с банковскими векселями на сумму 1,1 млрд рублей.

