Топ-чиновники свердловского ЖКХ взяли более 4,4 млн рублей взяток

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и его подчиненные — первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын — обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 4,4 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Смирнов, по данным ведомства, получил свыше 980 тысяч рублей.

С января 2023 года по март 2024 года Николай Смирнов, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн рублей. Из указанной суммы министр Смирнов получил в качестве взятки свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Чикризов — не менее 1 млн рублей, Кислицын — не менее 2,5 млн рублей, — сказано в сообщении.

Взятка полагалась за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов. Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

