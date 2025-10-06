«Лег уже по всей линии фронта»: Залужный назвал ахиллесову пяту ВСУ Залужный заявил, что Украине пора плотно заняться космической отраслью

Украина отстает в развитии ракетно-космической отрасли и нуждается в создании полноценной инфраструктуры в этой области, заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в статье для издания «Милитарный». По его словам, «вопиющую уязвимость» страны подтвердил глобальный сбой работы в системе связи Starlink, который произошел в марте.

15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта, — отметил он.

Он добавил, что пора обратить внимание на космос, потому что без этого невозможно добиться «нужного уровня безопасности». Кроме того, по словам Залужного, армия Украины пока «не имеет собственных функций по разведывательной деятельности на стратегическом уровне». Также он заявил, что в арсенале ВСУ есть образцы вооружения, способные поражать цели за пределами возможностей обзорной разведки отдельного разведбатальона, но и тут есть сложности.

Разведывательные данные для планирования такого поражения и контроля прохождения таких средств пока функционально находятся за пределами именно Вооруженных сил Украины, — заявил экс-военачальник.

Ранее Залужный назвал удар ВС России «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепре «сверхважным показателем технологического отставания» Украины. Реакция Москвы стала ответом на атаки ВСУ по российским объектам в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет. Он также добавил, что этот удар стал индикатором зависимости Украины в сфере космических технологий.