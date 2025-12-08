В России увидели «черную метку» Зеленского на Залужном Журналист Юнашев предрек Залужному отставку из-за рукопожатия с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский оставил на после страны в Великобритании Валерии Залужном «черную метку», заявил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал встречу главы государства, прибывшего в Лондон, прямо у трапа самолета. Журналист напомнил, что после подобной встречи с Зеленским уволили экс-руководителя его офиса Андрея Ермака.

Помнится, Ермак его тоже не так давно у самолета встречал. Новая «черная метка» Зеленского? — отметил Юнашев.

Ранее стало известно, что Ермак сохранил как минимум 10 должностей в аппарате правительства страны, включая ключевые посты в штабе верховного главнокомандующего и Совете нацбезопасности и обороны. Экс-глава офиса страны также остается зампредом Комиссии по антикоррупционной политике.

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель между тем рассказала, что Ермак саботировал приказы президента. По ее словам, он часто вводил Зеленского в заблуждение. Мендель назвала его самым опасным человеком во власти.