Удар ВС России «Орешником» по производителю ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции «Южмаш» в Днепропетровске стал «сверхважным показателем технологического отставания» Украины, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в материале для местного специализированного портала «Милитарный». Реакция Москвы была ответом на атаки ВСУ на российские военные объекты в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет.

Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой «Орешник» на Днепр в ноябре 2024 года, — отметил он.

Ранее замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар заявил, что западные государства активно дискутируют о размещении российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» на территории республики, признавая их действенным инструментом сдерживания. По его словам, данный вид вооружения обладает существенной мощностью и предназначен для использования исключительно в критических обстоятельствах.