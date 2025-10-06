Польша продемонстрировала некомпетентность как страна — хозяйка форумов ОБСЕ, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала аннулирование виз российским общественным деятелям, направлявшимся на мероприятия организации, сообщает ТАСС.

Уже выданные визы аннулировали как минимум пятерым экспертам, планировавшим участвовать в «Варшавской конференции по человеческому измерению», уточнила дипломат. Мероприятие будет проходить под эгидой председательства ОБСЕ с 6 до 17 октября.

Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве страны — хозяйки форумов ОБСЕ. Официальная Варшава погрязла в русофобии и стала просто неспособна обеспечить безопасность всех прибывающих на ее территорию делегаций, как и предоставить беспрепятственный доступ к мероприятиям ОБСЕ всем участникам на недискриминационной основе, — сказала Захарова.

Ранее в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что польские власти аннулировали визы представителям РОИИП, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации. В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии.