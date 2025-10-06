В Госдуме объяснили, как нужно наносить удары по Западной Украине

В Госдуме объяснили, как нужно наносить удары по Западной Украине Депутат Журавлев: надо бить по объектам ВСУ с еще большей интенсивностью

Россия может добиться снижения фронтовой активности ВСУ только при усилении ударов по объектам противника, сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре, заводам ВПК Украины и полигонам, на которых Киев тренирует иностранных наемников.

Мы наносим массированные удары по всей украинской военной инфраструктуре, не делая особых различий между Западной и Восточной Украиной. И там и там одинаково функционируют заводы ВПК, отправляются эшелоны с оружием на фронт, готовят на полигонах западных наемников, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что «бить нужно по всем этим объектам и с еще большей периодичностью — чтобы головы не успевали поднять, боялись выйти из укрытий».

Только в таком случае мы сможем добиться желаемого эффекта — снижения фронтового сопротивления ВСУ. Бомбить нужно еще сильнее и интенсивнее, — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что 5 октября Россия провела одну из самых крупномасштабных воздушных атак по целям на Украине. Власти Львовской области сообщили о пожаре на газохранилище в результате российского удара. По данным мониторинга, удар был нанесен около 05:45. Очевидцы сообщили об огромном пожаре.