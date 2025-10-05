Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:29

Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Во Львовской области Украины после взрывов загорелось одно из газовых хранилищ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, также оказались повреждены производственные и складские помещения.

Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области, — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Вооруженные силы России в ночь на 5 октября ударили по объектам противника во Львове. По данным мониторинговых каналов, это была одна из крупнейших атак за все дни специальной военной операции. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что индустриальный парк Sparrow охватил огонь. По его словам, информации о возможных пострадавших не поступало.

После ночных взрывов во Львове также остановился общественный транспорт. Мэр города призывал жителей оставаться в укрытиях. Помимо этого, взрывы раздались в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области Украины.

Львов
газ
взрывы
хранилища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Стало известно, какие рейсы задержали или отменили в России 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.