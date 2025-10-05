Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области

Во Львовской области Украины после взрывов загорелось одно из газовых хранилищ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, также оказались повреждены производственные и складские помещения.

Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области, — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Вооруженные силы России в ночь на 5 октября ударили по объектам противника во Львове. По данным мониторинговых каналов, это была одна из крупнейших атак за все дни специальной военной операции. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что индустриальный парк Sparrow охватил огонь. По его словам, информации о возможных пострадавших не поступало.

После ночных взрывов во Львове также остановился общественный транспорт. Мэр города призывал жителей оставаться в укрытиях. Помимо этого, взрывы раздались в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области Украины.