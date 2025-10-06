Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:38

Некоторых детей могут освободить от тестирования по русскому языку

В Госдуме предложили освободить детей переселенцев от теста по русскому языку

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от тестирования по русскому языку детей участников программы по переселению соотечественников. Инициатором поправок выступил депутат Константин Затулин, следует из опубликованного в думской электронной базе документа.

Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным; детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами, — говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что российские власти намерены обновить процедуру тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответствующее поручение уже направлено профильным министерствам. Чиновники займутся доработкой контрольно-измерительных материалов и самого порядка проведения экзаменов. Основное внимание уделят индивидуальным особенностям тестируемых.

До этого в России предложили ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них.

