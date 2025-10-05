Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 03:46

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кохия веничная (летний кипарис) — уникальное растение, которое за один сезон формирует живую изгородь высотой до 1 метра. Сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена.

Растение прекрасно переносит стрижку — вы можете формировать из него строгие геометрические фигуры или плавные волны. Кохия не боится засухи, устойчива к болезням и сохраняет декоративность до первых заморозков. Осенний посев позволяет получить более крепкие и выносливые растения, которые раньше тронутся в рост весной.

Весь октябрь, пока почва еще не промерзла, можно сеять семена прямо в грунт на постоянное место. Сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии 30–40 см друг от друга, посейте семена, присыпьте землей и уплотните. Весной, после появления всходов, проредите растения, оставив по 20–25 см между кустиками. Кохия быстро наращивает ажурную объемную крону нежно-зеленого цвета, которая к осени становится малиново-красной.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
