29 октября 2025 в 21:17

Цветок для тех, у кого ничего не растет: посадил в ноябре — получил цветочный ковер на все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если у вас на участке тяжелая глина или бедная каменистая почва, где не растут даже сорняки, посадите под зиму энотеру! Этот многолетник для тех, у кого ничего не растет. Он обладает уникальной способностью выживать в самых экстремальных условиях.

В конце ноября, когда земля уже схвачена морозом, просто рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей. Энотера не боится морозов и прекрасно пройдет естественную стратификацию. Весной появятся крепкие всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики с ароматными желтыми, розовыми или белыми цветами.

Особенность энотеры — ее цветы раскрываются вечером и ночью, наполняя сад нежным ароматом. Она будет цвести с июня до сентября, не требуя полива, подкормок и какого-либо ухода. Все максимально просто: посадил в ноябре — получил цветочный ковер на все лето.

Ранее был назван цветок, которому ночные заморозки на пользу: прорастет, даже если бросите семена в первый снег.

Дарья Иванова
Д. Иванова
