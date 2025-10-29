Цветок для тех, у кого ничего не растет: посадил в ноябре — получил цветочный ковер на все лето

Если у вас на участке тяжелая глина или бедная каменистая почва, где не растут даже сорняки, посадите под зиму энотеру! Этот многолетник для тех, у кого ничего не растет. Он обладает уникальной способностью выживать в самых экстремальных условиях.

В конце ноября, когда земля уже схвачена морозом, просто рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей. Энотера не боится морозов и прекрасно пройдет естественную стратификацию. Весной появятся крепкие всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики с ароматными желтыми, розовыми или белыми цветами.

Особенность энотеры — ее цветы раскрываются вечером и ночью, наполняя сад нежным ароматом. Она будет цвести с июня до сентября, не требуя полива, подкормок и какого-либо ухода. Все максимально просто: посадил в ноябре — получил цветочный ковер на все лето.

