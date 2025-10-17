Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:46

Цветок, которому ночные заморозки на пользу: прорастет, даже если бросите семена в первый снег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок прорастет, даже если бросите семена в первый снег! Ночные заморозки ему только на пользу. Поэтому, если похолодание и снег застали вас врасплох, а душа просит цветов, смело сажайте васильки.

Этот удивительный цветок обладает феноменальной жизнестойкостью и способен прорасти даже после посадки в промерзшую землю, припорошенную первым снегом. Просто рассыпьте семена по поверхности, слегка притопчите — и можете забыть о них до весны. Естественная стратификация пойдет только на пользу: васильки взойдут дружными всходами в мае и с июня по сентябрь будут радовать вас нежными синими, розовыми и белыми корзинками цветов.

Эти неприхотливые растения не требуют ухода, прекрасно растут на бедных почвах и устойчивы к засухе. Васильки создают очаровательные деревенские клумбы, прекрасно сочетаются с ромашками и злаками. Это идеальное решение для тех, кто хочет яркого цветения без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок, который станет главной сенсацией сада. Его высокие свечеобразные соцветия достигают 2–2,5 метра в высоту и усыпаны тысячами мелких звездчатых цветков.

Дарья Иванова
Д. Иванова
