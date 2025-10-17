Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:15

Этот цветок можно сеять в промерзшую землю в ноябре: будет яркая клумба с июня до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы не успели подготовить почву для осенних посадок, а похолодание наступило внезапно — вашим спасением станет календула. Этот удивительный цветок можно сеять даже в неподготовленную промерзшую землю в ноябре. Яркая клумба с июня до осени с ним гарантирована.

Просто рассыпьте семена по поверхности грунта и слегка притопчите — весной они дружно взойдут, как только сойдет снег. Календула не просто выживает в спартанских условиях, но и дарит невероятно яркое цветение: с июня до глубокой осени кустики будут усыпаны солнечно-оранжевыми и желтыми цветами-корзинками.

Это растение-санитар оздоравливает почву и отпугивает вредителей. Неприхотливая календула станет идеальным решением для тех, кто хочет без лишних хлопот создать жизнерадостную клумбу, способную пережить любые капризы природы и расти без регулярного ухода.

Ранее был назван цветок-богатырь для российского климата: выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди.

Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам
Полный откат к бабьему лету: синоптики обрадовали россиян возвращением тепла — когда его стоит ждать
Посадите сейчас — весной сотни нежных бусин украсят вашу клумбу! Многолетник с бойцовским характером
Этот многолетник возвращается в моду: садоводы вспомнили о старом красавце, который переживает даже суровые зимы
Сеешь в октябре-ноябре — получаешь клумбу с пушистыми цветами с июня до заморозков
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
