Этот цветок можно сеять в промерзшую землю в ноябре: будет яркая клумба с июня до осени

Если вы не успели подготовить почву для осенних посадок, а похолодание наступило внезапно — вашим спасением станет календула. Этот удивительный цветок можно сеять даже в неподготовленную промерзшую землю в ноябре. Яркая клумба с июня до осени с ним гарантирована.

Просто рассыпьте семена по поверхности грунта и слегка притопчите — весной они дружно взойдут, как только сойдет снег. Календула не просто выживает в спартанских условиях, но и дарит невероятно яркое цветение: с июня до глубокой осени кустики будут усыпаны солнечно-оранжевыми и желтыми цветами-корзинками.

Это растение-санитар оздоравливает почву и отпугивает вредителей. Неприхотливая календула станет идеальным решением для тех, кто хочет без лишних хлопот создать жизнерадостную клумбу, способную пережить любые капризы природы и расти без регулярного ухода.

