Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 17:15

Цветок-богатырь для российского климата: выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок-богатырь идеален для российского климата. Он выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди. Лилейник гибридный — ему все нипочем.

Лилейник цветет с июня по август, выпуская новые бутоны даже в самую экстремальную погоду, — его цветы не выгорают на солнце и не повреждаются ливнями. Современные сорта обладают разнообразной окраской: от нежных пастельных тонов до ярких малиновых и фиолетовых оттенков.

Для посадки выберите солнечное место с обычной садовой почвой, высаживайте деленки весной или осенью, заглубляя корневую шейку на 2–3 см. Растение практически не требует ухода: достаточно полива в засуху и удаления увядших цветоносов. Лилейник быстро разрастается, создавая пышные куртины с арочными листьями, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. Этот многолетник устойчив к болезням, не интересует вредителей и прекрасно сочетается с другими садовыми растениями.

Ранее был назван цветок, который можно сеять весь октябрь с гарантией 100% всхожести даже при первых заморозках.

Читайте также
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Общество
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
Общество
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
Цветок для балконов и клумб: сажаешь под зиму — летом вырастают пышные шары
Общество
Цветок для балконов и клумб: сажаешь под зиму — летом вырастают пышные шары
Сажаешь под зиму — летом алая клумба: цветок-огонек для дачи и города
Общество
Сажаешь под зиму — летом алая клумба: цветок-огонек для дачи и города
Цветы для октябрьской посадки: семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю
Общество
Цветы для октябрьской посадки: семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины
Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины
«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии
Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии
«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе
ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа
В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий
В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт
Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси нейтрализовали
В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали
Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов
Юный самокатчик погиб в страшной аварии
Мольба Зеленского о мире и полыхающий Львов: новости СВО к вечеру 5 октября
В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа
Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ
Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков
В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы
«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг
Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.