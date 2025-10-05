Цветок-богатырь для российского климата: выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди

Этот цветок-богатырь идеален для российского климата. Он выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди. Лилейник гибридный — ему все нипочем.

Лилейник цветет с июня по август, выпуская новые бутоны даже в самую экстремальную погоду, — его цветы не выгорают на солнце и не повреждаются ливнями. Современные сорта обладают разнообразной окраской: от нежных пастельных тонов до ярких малиновых и фиолетовых оттенков.

Для посадки выберите солнечное место с обычной садовой почвой, высаживайте деленки весной или осенью, заглубляя корневую шейку на 2–3 см. Растение практически не требует ухода: достаточно полива в засуху и удаления увядших цветоносов. Лилейник быстро разрастается, создавая пышные куртины с арочными листьями, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. Этот многолетник устойчив к болезням, не интересует вредителей и прекрасно сочетается с другими садовыми растениями.

