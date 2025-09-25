Этот цветок можно сеять весь октябрь: будет цвести с июня до поздней осени

Календула лекарственная — этот цветок можно сеять весь октябрь с гарантией 100% всхожести даже при первых заморозках. Он будет цвести с июня до поздней осени.

Семена календулы содержат природные ингибиторы роста, которые предотвращают прорастание до весны, а плотная оболочка защищает от морозов. Преимущества календулы: устойчивость к болезням, способность расти на бедных почвах.

Посев прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте землей на 1–2 см и уплотните. Весной календула взойдет дружными всходами, а ее яркие оранжевые и желтые цветы будут отпугивать вредителей от соседних растений. Это идеальный вариант для начинающих садоводов и «ленивых» клумб — растение, которое годами сеется само и не требует ухода.

