16 сентября 2025 в 05:33

Цветет без капризов и в ливень, и в зной: не болеет мучнистой росой

Этот многолетник идеален для любого климата. Он цветет без капризов и в ливень, и в зной. Не болеет мучнистой росой, не интересует вредителей и растет на любых почвах — от песчаных до глинистых.

Лилейник (Hemerocallis) — это растение одинаково роскошно цветет как в засушливое, так и в дождливое лето благодаря уникальной адаптивности. Его мясистые корни-столоны накапливают влагу во время дождей и экономно расходуют ее в период засухи, а прочные цветоносы не ломаются даже под ливнями.

Посадите деленку с веером листьев на солнечном месте или в полутени — и через год получите куст с 50+ бутонами, которые раскрываются волнами с июня по август. Сорта Stella d’Oro (желтый) и Frans Hals (огненно-оранжевый) выдерживают недельную жару +35 °C и ливни без потери декоративности. Это идеальный выбор для непредсказуемого климата — растение, которое цветет вопреки капризам природы.

