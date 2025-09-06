Саммит ШОС — 2025
С этим цветком никакой возни: посадка под зиму и 100% всхожесть весной

Адонис (горицвет) — с этим цветком никакой возни. Он отличается феноменальной морозостойкостью (до -35 °C), ярко-желтыми или красными цветами и длительным периодом цветения с апреля по май.

Посадка под зиму гарантирует естественную стратификацию и 100% всхожесть весной: в ноябре-декабре посейте семена в промерзшую почву на глубину 1–1,5 см, присыпьте смесью торфа и песка. Место выбирайте солнечное, с хорошо дренированной почвой — адонис не терпит застоя воды.

Весной появятся первые ростки, но зацветет растение только на второй год, зато потом будет радовать десятилетиями без пересадки. Адонис не болеет, отпугивает вредителей и идеально подходит для альпийских горок, рокариев и весенних клумб. Это инвестиция в вечную красоту сада.

