Эти красивые цветы — магнит для мышей: опасные многолетники

Некоторые цветы, несмотря на свою декоративность, на самом деле опасные многолетники, которые могут стать настоящей приманкой для мышей и других вредителей.

Например, тюльпаны — их сочные луковицы являются лакомством для грызунов, особенно в зимний период, когда другой пищи мало. Мыши охотно подгрызают их, уничтожая посадки. Также привлекательны для вредителей крокусы, гиацинты и ирисы — их луковицы богаты крахмалом, что делает их желанной добычей для полевок и крыс.

Еще один рискованный вариант — лилии, чьи луковицы особенно вкусны для грызунов и часто повреждаются, если не принять мер защиты. Все эти красивые цветы — магнит для мышей.

Чтобы избежать нашествия вредителей, лучше комбинировать такие растения с отпугивающими видами, например нарциссами или рябчиками, которые грызуны обходят стороной. Если же хочется сохранить любимые тюльпаны или лилии, стоит использовать мелкоячеистую сетку или корзинки для посадки, чтобы уберечь луковицы от зубов непрошеных гостей.

