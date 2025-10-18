Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:29

Чехия нарастила поставки пива в Россию до максимума с начала года

Поставки чешского пива в Россию достигли максимальных с начала года €2,2 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию до максимального уровня с начала года — €2,2 млн (208 млн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Российские компании нарастили ввоз чешского пива на 10% за месяц, несмотря на повышение импортных пошлин с 0,1 до €1 (94 рубля) за литр, введенное для недружественных стран.

В материале говорится, что страна третий месяц подряд остается главным поставщиком европейского пива в Россию, тогда как Германия, занимающая второе место, сократила экспорт почти вдвое — до €916,4 тыс. (около 86 млн рублей). Поставки из Польши снизились на 3%, до €583,3 тыс. (55 млн рублей), а из Литвы, напротив, выросли в 1,6 раза — до €846,6 тыс. (80 млн рублей).

Общий объем поставок пива из европейских стран в Россию в августе достиг €8,2 млн (775 млн рублей) против €7,5 млн (709 млн рублей) месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что производство пива и пивных напитков в России сократилось за первые девять месяцев 2025 года. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, объем выпуска уменьшился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 688,1 млн декалитров.

Чехия
Россия
пиво
поставки
