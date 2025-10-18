Стало известно, когда суд учитывает мнение ребенка при разводе Адвокат Кузьминова: суд учитывает мнение ребенка при выборе родителя с 10 лет

Суд принимает во внимание мнение ребенка о том, с кем он хочет остаться после развода, только если ему уже исполнилось 10 лет, рассказала РИА Новости адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова. Для мнения ребенка младше 10 лет нужно обратиться к специалисту по детско-родительским отношениям или провести платную судебную экспертизу.

Опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим лишь по достижении ребенком десятилетнего возраста, — прокомментировала Кузьминова.

Эксперт отметила, что для детей младше 10 лет эксперты не проводят прямые опросы. Вместо этого применяются специальные методы, такие как создание рисунков или заполнение анкет, чтобы получить представление об их взглядах.

В суде ребенок старше 10 лет вправе выразить свое мнение о том, с кем он желает проживать. Опрос проводится без присутствия родителей, чтобы минимизировать психологическое воздействие на него.

Ранее в Госдуме сообщили о планах доработать законопроект об оказании психологической помощи при разводе. Инициатива направлена на поддержку семей и предотвращение разводов. Депутат Игорь Антропенко отметил, что профессиональные семейные психологи помогают парам сохранить отношения в отличие от медиации, которая фокусируется на минимизации стрессов при разводе и разделе имущества.