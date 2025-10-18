Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 октября 2025 в 12:54

Орбан оценил шансы Путина и Трампа на урегулирование украинского конфликта

Орбан: встреча Путина и Трампа может обеспечить урегулирование на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может обеспечить урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. По его мнению, есть «серьезные шансы» для такого исхода.

Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру, — написал Орбан.

Он отметил, что Евросоюз сам изолировал себя от мирного процесса. Премьер подчеркнул, что Венгрия готова продолжать прикладывать усилия для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта.

До этого Орбан заявлял, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее Трамп заявил, что Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что венгерский политик ему нравится. Он также похвалил Орбана за проделанную работу, благодаря которой Венгрия является безопасной страной.

Европа
Венгрия
Орбан
встречи лидеров
Владимир Путин
Дональд Трамп
