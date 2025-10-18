Орбан оценил шансы Путина и Трампа на урегулирование украинского конфликта Орбан: встреча Путина и Трампа может обеспечить урегулирование на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может обеспечить урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. По его мнению, есть «серьезные шансы» для такого исхода.

Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру, — написал Орбан.

Он отметил, что Евросоюз сам изолировал себя от мирного процесса. Премьер подчеркнул, что Венгрия готова продолжать прикладывать усилия для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта.

До этого Орбан заявлял, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее Трамп заявил, что Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что венгерский политик ему нравится. Он также похвалил Орбана за проделанную работу, благодаря которой Венгрия является безопасной страной.