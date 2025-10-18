Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:00

Семейство педофилов и киллер в каске: главные ЧП недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Казани неизвестный в каске нанес жене бизнесмена удары ножом, под Иркутском подросток убил сверстницу и ее соседку, в Нефтеюганске семейная пара растлевала ребенка — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Киллер в каске напал на жену бизнесмена

В Казани неизвестный в каске напал на жену известного бизнесмена. 34-летняя Ирина Шевырева на BMW X6 привезла ребенка в школу. Когда женщина проводила дочь, поцеловала ее и собиралась вернуться к машине, к ней подошел мужчина в каске, приехавший к месту на электровелосипеде.

Девушка столкнулась с ним, когда обходила машину сзади, и злоумышленник тут же начал наносить ей удары ножом, целясь в шею и грудь.

Очевидцы преступления оказали пострадавшей первую помощь. В больницу она была доставлена в тяжелом состоянии.

«С места происшествия он скрылся. Мы проводим оперативно-разыскные мероприятия. Из-за чего произошло, а также кто пострадавший и кто нападавший, мы пока, к сожалению, не знаем, потому что она в больнице — ее увезли до нас. И в связи с ранением шеи ее пока, к сожалению, не опросишь», — сообщили в главке.

Подросток убил сверстницу и ее соседку

14-летний подросток задержан в Иркутской области по подозрению в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело.

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«[Нахожусь в отделе полиции] за то, что избил девочку ножом. Нанес удары ножом в области живота и ног. [Нож взял] дома. Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, и я очень сильно испугался. Там дальше само. [Ревновал] очень сильно», — признался подросток в отделении полиции.

Супруги-педофилы насиловали мальчика

В Нефтеюганске в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком. Соответствующие видео были найдены их родственниками. Они обнаружили их в облаке медиафайлов.

По предварительной информации, мужчина совращал пасынка, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уже уволили. Малыш в настоящее время находится под опекой родного отца.

