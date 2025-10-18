Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:39

Депутат якутского парламента Федоров получил травму при игре в Angry Birds

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат якутского парламента Виктор Федоров получил травму во время игры в Angry Birds в очках виртуальной реальности. На кадрах, опубликованных парламентарием в его Telegram-канале, виден крупный синяк на руке и нога, зафиксированная повязкой.

Пятница. Вечер. Какие, оказывается, опасные очки виртуальной реальности. Играл в Angry Birds и получил травму, — рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила NEWS.ru, что в России необходимо ввести возрастные ограничения и идентификацию геймеров в видеоиграх, чтобы предотвратить трагедии, подобные нападению подростка в архангельском техникуме. По ее словам, такие меры помогут защитить детей от влияния опасного контента.

До этого в Китае 19-летний студент Сяо Дун был экстренно госпитализирован с параличом нижней части тела, вызванным годами чрезмерного использования смартфона и тяжелыми физическими нагрузками. По информации врачей, молодой человек годами проводил свободное время, склонившись над телефоном, играя в видеоигры и просматривая социальные сети.

депутаты
игры
травмы
Якутия
