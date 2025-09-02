Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне

В Китае 19-летний студент Сяо Дун был экстренно госпитализирован с параличом нижней части тела, вызванным годами чрезмерного использования смартфона и тяжелыми физическими нагрузками, сообщает издание Oddity Central. По данным врачей, молодой человек годами проводил свободное время, склонившись над телефоном, играя в видеоигры и просматривая социальные сети.

Ситуацию усугубила летняя подработка — мытье посуды и уборка столов, которая также требовала постоянного наклона головы. 30 июля студент проснулся с полной потерей чувствительности и контроля над нижними конечностями.

Медики диагностировали тромб в шейном отделе позвоночника, вызванный разрывом сосуда из-за хронического неправильного положения головы. Образовавшийся сгусток крови оказывал давление на спинной мозг, что привело к параличу. В настоящее время пациент проходит курс экстренного лечения.

Ранее в Подмосковье 15-летнюю девочку доставили в больницу, после того как у нее в руках взорвался телефон. По словам заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова, ребенок получил ожоги обеих кистей и предплечья.