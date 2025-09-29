Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:26

В ГД призвали ввести идентификацию геймеров после нападения в Архангельске

Депутат Останина: для видеоигр необходимо ввести возрастные ограничения

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо ввести возрастные ограничения и идентификацию геймеров в видеоиграх, чтобы предотвратить трагедии, подобные нападению подростка в архангельском техникуме, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, такие меры помогут защитить детей от влияния опасного контента.

Я расстроена историей с нападением в Архангельске и хочу выразить сожаление и учителям, которые пострадали, и студентам, что им пришлось с этим столкнуться. Очень жаль, что проблему не заметили раньше, возможно, ее можно было бы предотвратить. Ведь говорят, что юноша публиковал различные посты, намекающие, что у него не все в порядке, и воссоздал свой колледж в видеоигре, стрелял там в людей. И это снова приводит нас к мысли, что не всем детям нужно играть в эти так называемые стрелялки. Полностью их запрещать никто не собирается, как и соцсети. Мы понимаем, что живем в XXI веке. Но возрастные ограничения и идентификация игроков должны быть, — пояснила Останина.

По ее мнению, отсутствие саморегуляции в интернете и бездействие Роскомнадзора усугубляют проблему, позволяя распространяться играм с вредоносным содержанием. Депутат добавила, что родительское сообщество может начать самостоятельные действия, если ситуация не изменится.

Только сегодня мне рассказали, что появилась новая игра, где рассказывается, как сбежать из школы. И, значит, там советы: открыть окно и выпрыгнуть из него, устроить пожар в доме, чтобы не пойти на уроки. Разве полезно такое нашим детям? У нас нет саморегулируемых соцсетей, которые бы понимали, что вредно и опасно, особенно детям. И Роскомнадзор молчит, не предпринимает никаких мер. При таком сценарии, мне кажется, родительское сообщество скоро объединится и устроит самосуд над теми, кто позволяет эти игры транслировать, — резюмировала Останина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что контроль за социальными сетями проблемных подростков позволит предотвратить преступления, подобные нападению в архангельском техникуме. По его словам, такой мониторинг необходим для защиты самих несовершеннолетних.

видеоигры
подростки
инициативы
Архангельск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
