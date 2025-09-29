«Не рамками и клетками»: депутат о работе с проблемными подростками

Контроль за социальными сетями проблемных подростков позволит предотвратить преступления, подобные нападению в архангельском техникуме, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, такой мониторинг необходим для защиты самих несовершеннолетних.

Обязательно надо отслеживать социальные сети проблемных учеников, потому что люди, находящиеся в зоне риска, [как подросток, совершивший нападение в архангельском техникуме], должны быть под неким контролем. Это должно быть сделано ради этих же самых людей. Очень часто попытка преступным образом выразить какое-то отношение к обществу и миру у подростков проскакивает в соцсетях. Они как-то об этом упредительно сообщают. Поэтому, конечно, их соцсети надо отслеживать, — высказался Милонов.

По его словам, это сложная, но выполнимая задача, которая эффективнее установки рамок и металлоискателей в школах и колледжах. Также депутат добавил, что подросток, который напал с ножом на техникум в Архангельске, является душегубом. Парламентарий подчеркнул, что его одногруппники натерпелись хамства и унижений до отчисления молодого человека.

Вести контроль за соцсетями проблемных подростков — сложная технология, но она гораздо проще, чем ставить везде рамки. Их можно установить у черного хода и там, где завозят продукты. [Мониторинг] — это действительно сложная история, но решать ее нужно умно, а не рамками и клетками. Напавший на техникум в Архангельске — идиот. В этом нет никакого сомнения, поскольку он совершил такое преступление. Душегуб, подонок. Если он идиот, тогда надо внимательно следить за ним, а не попустительствовать. В лучшем случае — его выгнали из колледжа. Но опять же сколько подростков до этого натерпелись от его хамства и унижений? Так что, я думаю, надо отслеживать таких людей и брать их под контроль, — резюмировал Милонов.

Ранее студент архангельского техникума строительства и экономики заявил, что бывший учащийся образовательного учреждения несколько раз ударил завуча ножом в шею и живот. По его словам, в результате атаки пострадали также другой педагог и несколько учеников, пытавшихся остановить нападавшего.