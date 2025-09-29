Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:04

«Не рамками и клетками»: депутат о работе с проблемными подростками

Депутат Милонов предложил отслеживать социальные сети проблемных подростков

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Контроль за социальными сетями проблемных подростков позволит предотвратить преступления, подобные нападению в архангельском техникуме, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, такой мониторинг необходим для защиты самих несовершеннолетних.

Обязательно надо отслеживать социальные сети проблемных учеников, потому что люди, находящиеся в зоне риска, [как подросток, совершивший нападение в архангельском техникуме], должны быть под неким контролем. Это должно быть сделано ради этих же самых людей. Очень часто попытка преступным образом выразить какое-то отношение к обществу и миру у подростков проскакивает в соцсетях. Они как-то об этом упредительно сообщают. Поэтому, конечно, их соцсети надо отслеживать, — высказался Милонов.

По его словам, это сложная, но выполнимая задача, которая эффективнее установки рамок и металлоискателей в школах и колледжах. Также депутат добавил, что подросток, который напал с ножом на техникум в Архангельске, является душегубом. Парламентарий подчеркнул, что его одногруппники натерпелись хамства и унижений до отчисления молодого человека.

Вести контроль за соцсетями проблемных подростков — сложная технология, но она гораздо проще, чем ставить везде рамки. Их можно установить у черного хода и там, где завозят продукты. [Мониторинг] — это действительно сложная история, но решать ее нужно умно, а не рамками и клетками. Напавший на техникум в Архангельске — идиот. В этом нет никакого сомнения, поскольку он совершил такое преступление. Душегуб, подонок. Если он идиот, тогда надо внимательно следить за ним, а не попустительствовать. В лучшем случае — его выгнали из колледжа. Но опять же сколько подростков до этого натерпелись от его хамства и унижений? Так что, я думаю, надо отслеживать таких людей и брать их под контроль, — резюмировал Милонов.

Ранее студент архангельского техникума строительства и экономики заявил, что бывший учащийся образовательного учреждения несколько раз ударил завуча ножом в шею и живот. По его словам, в результате атаки пострадали также другой педагог и несколько учеников, пытавшихся остановить нападавшего.

Виталий Милонов
инициативы
подростки
студенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.