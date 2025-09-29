Раскрыты детали нападения бывшего студента на техникум в Архангельске

Бывший учащийся Архангельского техникума строительства и экономики несколько раз ударил завуча ножом в шею и живот, заявил NEWS.ru студент образовательного учреждения. По его словам, в результате атаки пострадали также другой педагог и несколько учащихся, пытавшихся остановить нападавшего.

Безопасность у нас в колледже — полный отстой. Рамок металлоискателя нет, даже студенческие не всегда проверяют, рюкзаки, конечно, тоже никто не смотрит. Я нападавшего не знаю, но могу точно сказать, что завуч Ольга Николаевна, [на которую совершено нападение], была очень хорошей. Она хорошо взаимодействовала со студентами, никаких конфликтов никогда и ни с кем у нее не было, всегда пыталась войти в положение. Она сильно пострадала, ее увезли всю в крови, нападавший несколько раз ударил ее ножом в шею и живот. Еще один педагог пострадала и пара студентов, которые пытались его остановить. Сейчас в техникуме полиция, всех опрашивают, — рассказал студент.

Ранее сообщалось, что в Архангельске отчисленный из техникума 18-летний студент напал на бывших преподавателей с ножом. Юноша с маской на лице ворвался в здание колледжа строительства и экономики и устроил резню.

Впоследствии стало известно, что число получивших ранение в ходе нападения в архангельском колледже, по предварительным данным, выросло до трех. Третьим пострадавшим оказался гардеробщик.