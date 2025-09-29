В Архангельске выросло число пострадавших в резне в местном колледже СК: число пострадавших в архангельском колледже может вырасти до трех

Число получивших ранение в ходе нападения в архангельском колледже, учиненного отчисленным учеником, по предварительным данным, выросло до трех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления СК России. По их данным, третьим пострадавшим оказался гардеробщик.

Предварительно, еще гардеробщику причинено ножевое ранение, информация проверяется, — сообщили в СУ СК журналистам.

Ранее сообщалось, что бывшему студенту может грозить до 15 лет лишения свободы. Против 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более лиц». Согласно имеющимся сведениям, первой жертвой нападавшего стала преподаватель русского языка Ольга Иванова — он попытался убить ее сразу после проникновения в здание.

Прежде появилась информация, что экс-студент Архангельского техникума строительства и экономики совершил нападение на преподавателей. Молодой человек в маске проник в здание учебного заведения и нанес нескольким людям ножевые ранения. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения. Отмечалось, что нападавшего задержали другие учащиеся колледжа.