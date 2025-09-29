Стало известно, что грозит напавшему на техникум экс-студенту SHOT: напавшему на техникум в Архангельске грозит 15 лет колонии

Бывшему студенту, напавшему на техникум в Архангельске, может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал SHOT. Против 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более лиц».

Согласно имеющимся сведениям, первой жертвой нападавшего стала преподаватель русского языка Ольга Иванова — он попытался убить ее сразу после проникновения в здание. Когда социальный педагог попыталась вмешаться и остановить агрессора, он напал и на нее. Уже во время побега из учебного заведения злоумышленник нанес удары другому студенту техникума.

Ранее появилась информация, что 18-летний экс-студент, отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики, совершил нападение на преподавателей. Молодой человек в маске проник в здание учебного заведения и нанес нескольким людям ножевые ранения. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения. Отмечается, что нападавшего задержали другие учащиеся техникума. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

До этого в городе Зиме Иркутской области подросток напал с ножом на школьника во время урока. По свидетельству одного из одноклассников, причиной инцидента мог стать давний конфликт между учащимися. После нападения пострадавший самостоятельно направился в медицинский пункт.