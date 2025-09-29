Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:52

Отчисленный студент в маске устроил резню в российском техникуме

Отчисленный студент напал на учащихся и преподавателей техникума в Архангельске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отчисленный из техникума 18-летний студент напал на бывших преподавателей с ножом в Архангельске, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, юноша с маской на лице ворвался в здание Архангельского техникума строительства и экономики и устроил резню.

По предварительным данным, злоумышленник ранил троих человек: преподавателя по литературе, завуча и студента. Их экстренно доставили в ближайшие больницы. Отмечается, что нападавшего смогли остановить другие учащиеся. На месте ЧП работает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее подросток напал на школьника с ножом во время урока в городе Зиме Иркутской области. По словам одного из одноклассников, юноша мог сделать это из-за давнего конфликта. После нападения пострадавший убежал из класса в медпункт.

До этого неизвестный мужчина с ножом напал на лицей в Антибе на юге Франции. В результате пострадали как минимум два человека — 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Предполагается, что злоумышленником является бывший ученик этого лицея.

нападения
поножовщина
Архангельск
студенты
техникумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.