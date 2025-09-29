Отчисленный студент в маске устроил резню в российском техникуме Отчисленный студент напал на учащихся и преподавателей техникума в Архангельске

Отчисленный из техникума 18-летний студент напал на бывших преподавателей с ножом в Архангельске, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, юноша с маской на лице ворвался в здание Архангельского техникума строительства и экономики и устроил резню.

По предварительным данным, злоумышленник ранил троих человек: преподавателя по литературе, завуча и студента. Их экстренно доставили в ближайшие больницы. Отмечается, что нападавшего смогли остановить другие учащиеся. На месте ЧП работает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее подросток напал на школьника с ножом во время урока в городе Зиме Иркутской области. По словам одного из одноклассников, юноша мог сделать это из-за давнего конфликта. После нападения пострадавший убежал из класса в медпункт.

До этого неизвестный мужчина с ножом напал на лицей в Антибе на юге Франции. В результате пострадали как минимум два человека — 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Предполагается, что злоумышленником является бывший ученик этого лицея.