Представитель МИД России Мария Захарова сравнила в своем Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского с бывшим замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Она обратила внимание, что у них «один преступный почерк», объяснив его «порождением американских ультралибералов».

Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов, — отметила она.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский после провальной встречи с коллегой из США Дональдом Трампом готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

По словам источников, встреча Трампа с украинским коллегой в Белом доме прошла в напряженной обстановке, американский лидер был жестким. По их данным, при этом сам переговорный процесс был «довольно эмоциональным».