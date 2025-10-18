Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:01

«Газпром» подал иск к российской «дочке» немецкой компании

«Газпром» подал иск к российскому филиалу германской группы компаний Linde

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск «Газпрома» к российскому филиалу группы Linde, передает ТАСС. Исковое заявление поступило 17 октября. Более подробные данные в картотеке отсутствуют.

В числе ответчиков указаны также международная юридическая фирма Pinsent Masons. Она представляет интересы Linde в процессах с «РусХимАльянсом». Кроме того, в списке значится управляющая недвижимостью компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, которая работает в Германии и России.

Ранее в Ивановской области зарегистрировали апелляционную жалобу на решение об изъятии долей предприятия «Рижский хлеб» у гражданина Латвии. Жалоба административного ответчика поступила 29 сентября. Срок на исправление недостатков установили до 20 октября.

До этого стало известно, что компания Johnson & Johnson обязана выплатить семье 88-летней женщины из Калифорнии 966 млн долларов (более 79 млрд рублей) после ее смерти от мезотелиомы, предположительно вызванной детской присыпкой. Представитель компании Эрик Хаас уже заявил о намерении обжаловать решение. Это лишь один из более чем 38 тыс. аналогичных исков, поданных против Johnson & Johnson.

