Американская медицинская компания Johnson & Johnson обязана выплатить $966 млн (более 79 млрд рублей) в качестве компенсации семье 88-летней женщины из Калифорнии, передает The New York Times со ссылкой на решение суда. Женщина умерла от мезотелиомы, предположительно из-за детской присыпки J&J с тальком.

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька, — говорится в сообщении.

Суд постановил, что компания Johnson & Johnson обязана выплатить $16 млн (более 1,3 млн рублей) в качестве компенсации ущерба, а также $950 (более 77,8 млрд рублей) млн в виде штрафных санкций. Вице-президент Эрик Хаас выразил намерение обжаловать решение суда в апелляционном порядке, выразив несогласие с принятым вердиктом.

Отмечается, что это не единичный случай: против Johnson & Johnson подано свыше 38 тыс. похожих исков. Компания ранее пыталась объявить себя банкротом с целью избежать выплат по компенсациям, однако суд отклонил эти попытки.

