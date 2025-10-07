Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 23:37

Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца

Два музыкальных издательства требуют взыскать с Мити Фомина 550 тыс. рублей

Митя Фомин Митя Фомин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известный российский певец Митя Фомин стал ответчиком в двух судебных разбирательствах о нарушении авторских прав. Согласно информации, распространенной порталом «Страсти», общая сумма исковых требований к артисту составляет 550 тыс. рублей.

Иски были поданы двумя различными музыкальными издательствами, специализирующимися на защите прав авторов и исполнителей. Первым заявителем выступило «Национальное музыкальное издательство», представляющее интересы нескольких авторов музыкальных произведений. В исковом заявлении компания требует взыскать с Фомина компенсацию в размере 400 тыс. рублей.

Второй иск подало «Первое музыкальное издательство» — лейбл, занимающийся правовым сопровождением деятелей шоу-бизнеса. Оно заявило требования на 150 тыс. рублей.

Детальная информация о том, какие именно музыкальные произведения стали предметом судебных разбирательств, в открытых источниках пока не раскрывается. Оба дела будут рассматриваться в установленном законодательством порядке, и их итогом может стать принудительное взыскание с артиста заявленных сумм компенсации.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России встал на сторону актера Данилы Козловского в споре о защите чести и достоинства с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Руководителя ФПБК обязали выплатить символическую компенсацию в один рубль, удалить порочащие публикации и разместить официальное опровержение.

