Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца Два музыкальных издательства требуют взыскать с Мити Фомина 550 тыс. рублей

Известный российский певец Митя Фомин стал ответчиком в двух судебных разбирательствах о нарушении авторских прав. Согласно информации, распространенной порталом «Страсти», общая сумма исковых требований к артисту составляет 550 тыс. рублей.

Иски были поданы двумя различными музыкальными издательствами, специализирующимися на защите прав авторов и исполнителей. Первым заявителем выступило «Национальное музыкальное издательство», представляющее интересы нескольких авторов музыкальных произведений. В исковом заявлении компания требует взыскать с Фомина компенсацию в размере 400 тыс. рублей.

Второй иск подало «Первое музыкальное издательство» — лейбл, занимающийся правовым сопровождением деятелей шоу-бизнеса. Оно заявило требования на 150 тыс. рублей.

Детальная информация о том, какие именно музыкальные произведения стали предметом судебных разбирательств, в открытых источниках пока не раскрывается. Оба дела будут рассматриваться в установленном законодательством порядке, и их итогом может стать принудительное взыскание с артиста заявленных сумм компенсации.

