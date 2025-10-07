Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:35

Стало известно, чью сторону занял суд в деле Козловского и Бородина

Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести против Бородина

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России встал на сторону актера Данилы Козловского в споре о защите чести и достоинства с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По его данным, руководителя ФПБК обязали выплатить символическую компенсацию в один рубль, удалить порочащие публикации и разместить официальное опровержение.

Верховный суд РФ поддержал актера Данила Козловского по делу о защите чести и достоинства из-за опубликованных материалов в соцсетях главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что поводом для иска стали публикации Бородина в Telegram, где он обвинял актера в критике российской власти и дискредитации ВС России. По словам главы ФПБК, актер якобы призывал людей выходить на митинги, а сам будто бы уехал в США.

Козловский опроверг утверждения о покидании России, пояснив, что ездил в США ради встречи с дочерью. Также актер разъяснил, что высказывания, которые осудил Бородин, были произнесены в рабочем контексте во время съемок исторической картины «Карамора». По словам актера, эти фразы являлись частью его объяснений для массовки, задействованных в сцене пикета, и не имели отношения к реальным призывам. Действия главы ФПБК он назвал намеренным вырыванием из контекста.

В итоге Верховный суд России поддержал артиста. Суд отклонил жалобу Бородина и признал информацию о Козловском, которую глава ФПБК опубликовал в своем Telegram-канале, порочащей актера.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал абсурдными призывы убрать его со сцены из-за шутки в адрес ребенка. Так он ответил на критику главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее выступил с соответствующей инициативой.

Россия
Верховный суд
иски
Данила Козловский
Виталий Бородин
