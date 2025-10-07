Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Утопия и абсурд»: Прохор Шаляпин ответил Бородину на критику

Артист Шаляпин назвал абсурдным призыв убрать его со сцены за шутку над ребенком

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин назвал абсурдными призывы убрать его со сцены из-за шутки в адрес ребенка. Так в беседе с NEWS.ru он ответил на критику главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее выступил с соответствующей инициативой.

Я считаю, что нужно запретить Виталия Бородина. Я развлекаю людей и работаю шоуменом и артистом. Им нравится, и они меня любят. А кто любит Бородина? Есть претензии — подавайте в суд. Просто трепать языком и бесконечно кого-то запрещать по надуманным причинам — это утопия и абсурд, а также статья УК, как преследование и травля. Я занимаюсь клоунадой и шоу, и я на своем месте. Бородин же, полагаю, весьма сомнительная фигура, если рассматривать его как серьезного человека, — высказался Шаляпин.

Он отметил, что глава ФПБК высказывает претензии только к артистам, понимая, что это безопасно, и таким образом укрепляет свою известность. По словам певца, ситуация раздута, а его шутка во время интервью была абсолютно безобидной.

Бородин цепляется только за артистов, понимая, что это безопасно, укрепляя свою сомнительную известность. Самое обидное — я понимаю, если бы была действительно ситуация, достойная обсуждения, но тут раздули из мухи слона из-за безобидной шутки. Так можно было бы про менеджера пошутить, про кого угодно. Это было абсолютно безобидное интервью, я не хотел никого обидеть. На программе все радовались, улыбались и были счастливы. Никто не расстроился и не оскорбился. Меня настораживает, что из подобных ситуаций раздувают большой скандал, — подытожил Шаляпин.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что критики творчества Шаляпина неправомерно призывают к его отмене из-за пропаганды праздной жизни. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.

