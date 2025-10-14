В суде оспорили решение об изъятии долей «Рижского хлеба» у латвийца

В суде оспорили решение об изъятии долей «Рижского хлеба» у латвийца

В суде Ивановской области зарегистрировали апелляционную жалобу на решение об изъятии долей предприятия «Рижский хлеб» у гражданина Латвии, передает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия. Дополнительные подробности не сообщались.

Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков — до 20 октября, — сказано в сообщении.

Ранее суд в Ивановской области арестовал 50% компании «Рижский хлеб», которая принадлежат гражданину Латвии. С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура России.

До этого Генпрокуратура России подала иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, которое контролирует 50% компании «Рижский хлеб» стоимостью 1,5 млрд рублей.

Прежде СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенного экстремистского формирования. К ответственности привлечены четверо фигурантов. Они в период с 2023 по 2024 год систематически распространяли идеи ненависти и вражды, в том числе среди подростков.