В России будут судить создателей экстремистского канала

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела против членов экстремистского сообщества, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Обвиняемыми по делу проходят двое организаторов и двое участников группы, пропагандировавшей ненависть и вражду. Ее члены призывали к экстремистской деятельности, вовлекая несовершеннолетних в тяжкие преступления, рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемые создали экстремистское сообщество в Сергиевом Посаде с целью подготовки и совершения противоправных действий. Они запустили Telegram-канал, где размещали посты с экстремистским содержанием, призывали подписчиков участвовать в акциях по всей стране и обсуждали насильственные действия против различных групп населения. Кроме того, они изучали и распространяли националистические материалы, зарабатывая на донатах от пользователей. В дальнейшем для координации своих действий злоумышленники открыли отделения в разных городах.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области, ГУПЭ МВД России и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, — указывается в сообщении.

Проведено 34 судебные экспертизы, включая лингвистические и психиатрические, а также более 50 осмотров изъятых предметов и документов. Собранные доказательства и заключения экспертиз стали основой для обвинения.

Ранее сообщалось, что волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода. Отмечается, что они совершали преступления еще с 2024 года.