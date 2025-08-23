Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:07

Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием

Бывший сотрудник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш заключил сделку со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Мужчина признал вину во взяточничестве и дал показания на соучастников.

Заместителем прокурора и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Карабаш сообщил о преступлении коррупционной направленности, — говорится в документах.

После этого его перевели из СИЗО под домашний арест. В то же время Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество Карабаша. Отмечается, что оно может пойти в счет погашения штрафа, а также у прокуратуры есть возможность требовать его конфискации в доход государства.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд пересмотрел приговор в отношении генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина, осужденного за служебный подлог и растрату в особо крупном размере. Апелляционная инстанция исключила из приговора дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

До этого в Ярославле задержали одного из руководителей АО «Ярославльводоканал» по подозрению в получении взяток в крупном размере за отказ от проверки сточных вод. Кроме того, следствие считает, что чиновник также брал взятки у местных бизнесменов, а взамен обещал им заключение договоров и невыставление штрафных санкций.

взятки
уголовные дела
суды
Росприроднадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.