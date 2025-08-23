Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием Бывший сотрудник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием

Экс-начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш заключил сделку со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Мужчина признал вину во взяточничестве и дал показания на соучастников.

Заместителем прокурора и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Карабаш сообщил о преступлении коррупционной направленности, — говорится в документах.

После этого его перевели из СИЗО под домашний арест. В то же время Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество Карабаша. Отмечается, что оно может пойти в счет погашения штрафа, а также у прокуратуры есть возможность требовать его конфискации в доход государства.

