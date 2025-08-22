Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:31

Российский чиновник брал взятки за отказ от проверки сточных вод

В Ярославле задержали главу водоканала за получение взяток в крупном размере

Фото: vk.com/susk76

В Ярославле задержали одного из руководителей АО «Ярославльводоканал» по подозрению в получении взяток в крупном размере за отказ от проверки сточных вод, сообщает региональное СУ СК России. Преступную деятельность выявили сотрудники областного УФСБ.

По версии следствия, в период с марта по декабрь 2021 года, 46-летний обвиняемый, занимающий должность начальника управления, в силу своего должностного положения получил незаконное денежное вознаграждение в крупном размере за непроведение отборов сточных вод на объекте одного из обществ Ярославля, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2021 и 2024 годах чиновник также брал взятки у местных бизнесменов. Взамен он обещал им заключение договоров и невыставление штрафных санкций.

Уголовное дело возбудили по статьям о получении взятки в крупном размере в составе группы лиц и получении взятки за незаконное бездействие. Чиновника на время следствия заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника отдела одной из больниц в Кузбассе приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки. Суд доказал, что фигурант за деньги помогал директорам различных фирм и бизнесменам создавать благоприятные условия для заключения договоров на покупку товаров и услуг. Преступления были совершены с 2018-го по 2022 год, подчеркнули в ведомстве.

Россия
Ярославль
взятки
чиновники
задержания
