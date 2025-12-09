ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:29

В российском городе все рейсы поставили на паузу

Росавиация: в аэропорту Ярославля введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его данным, меры были приняты для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославля (Туношна), — написал Кореняко.

Ранее в воздушном пространстве международного аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения. Данные меры связаны с объявленным сигналом «Ковер». Из-за ограничений процесс обслуживания рейсов занял больше времени. Пассажиров попросили заранее быть готовыми к более длительному ожиданию. Также возможны изменения в установленном расписании полетов.

Кореняко подтвердил, что аэропорт Шереметьево работает в особом режиме. Он отметил, что несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. По его словам, введенные ограничения повлекли за собой корректировку графика части запланированных рейсов. Все эти действия, как подчеркнул Кореняко, направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров.

