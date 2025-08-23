Москвичу ограничили свободу за расстрел кошки Суд на восемь месяцев ограничил свободу москвичу за расстрел кошки

Нагатинский суд Москвы назначил восемь месяцев ограничения свободы местному жителю, который признан виновным в жестоком обращении с животными, сообщает РИА Новости. Как следует из судебных документов, мужчина дважды выстрелил в голову кошке породы шотландская вислоухая по кличке Елизавета, после чего выбросил ее из окна третьего этажа.

Инцидент произошел в ходе подготовки к продаже квартиры, где располагался кошачий питомник. По данным материалов дела, часть животных была передана новым владельцам, а часть выпущена на улицу. Елизавета находилась в клетке, когда обвиняемый произвел в нее выстрелы из пневматической винтовки.

Соседка обнаружила под балконом раненую кошку и еще одно пострадавшее животное, которое с трудом передвигалось. Оба питомца были доставлены в ветеринарную клинику. Елизавета выжила, но потеряла зрение на один глаз, второе животное пришлось усыпить из-за полученных травм.

