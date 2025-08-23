«Очень мужественный человек»: глава СПЧ о журналисте Вышинском

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, скончавшийся после продолжительной болезни, был выдающимся журналистом и правозащитником, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, чьи слова приводит пресс-служба совета. Он подчеркнул, что Вышинского не сломала даже украинская тюрьма.

Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, — сказал Фадеев.

Он напомнил, что Вышинский не пошел ни на какие сделки с Киевом. Журналист благополучно приехал в Россию в результате обмена в 2019 году.

Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам, — добавил Фадеев.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Вышинский запомнится как приятный в общении человек. По ее словам, о тяжелой болезни журналиста почти никто не знал. Меркачева подчеркнула, что в личном общении Вышинский был адекватным и веселым человеком. Она также отметила, что он всегда культурно дискутировал.