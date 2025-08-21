Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:11

Растет в гравии и цветет пышнее, чем в черноземе! Многолетник-боец для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клеродендрум метельчатый: огненная пагода в вашем саду! Если вы ищете растение, которое превратит ваш сад в экзотический уголок Азии, — это именно оно! Клеродендрум метельчатый поражает воображение своими гигантскими соцветиями-пирамидами ярко-красного или оранжевого цвета, напоминающими восточные пагоды. Каждое соцветие может достигать 45 см в длину и состоит из сотен изящных цветков, которые привлекают бабочек и пчел. Цветение длится с лета до осени, а в теплом климате — почти круглый год!

Этот кустарник не только красив, но и неприхотлив: он растет на солнце или в легкой полутени, любит влажную дренированную почву и не требует сложного ухода. Выдерживает кратковременные заморозки до -5 °C, но в холодных регионах его лучше выращивать в контейнерах и убирать на зиму в помещение. Кроме того, растение используют в народной медицине как жаропонижающее и противовоспалительное средство. Просто посадите его — и каждый год вас ждет фейерверк красок!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
