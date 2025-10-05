Во Франции устроили рокировку в экономическом и оборонном блоках

Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр занял пост главы оборонного ведомства страны, передает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Елисейском дворце. Назначение провели в рамках реорганизации правительственного кабинета.

Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. С 2018 года она занимает пост замглавы Пенсионного фонда РФ.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО. По словам Гуцана, для него это большая честь, он расценивает этот жест президента как проявление доверия.

Кроме того, олимпийский чемпион Артур Далалоян был единогласно избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы, сменив на этом посту Александра Лазуткина. 29-летний гимнаст возглавит организацию на период с 2025 по 2029 год. Изменения должны помочь привлечь новые ресурсы для развития спортивной инфраструктуры и подготовки тренеров.