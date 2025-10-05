Штраф за парковку в Перми: способы оплаты и процедура оспаривания

Парковки в Перми и штрафы — актуальная тема для всех автолюбителей. Система платных парковок работает в нескольких зонах, стоимость часа варьируется от 20 до 40 рублей, а с 10 ноября 2025 года тарифы в ряде зон будут увеличены.

За что выписываются штрафы на платных парковках в Перми?

Получить предписание за неправильную парковку проще, чем кажется, если вы невнимательный водитель.

Парковка без оплаты — штраф 1000 рублей (при повторном нарушении в течение года — 2000 рублей).

Парковка на газонах и в других запрещенных местах также фиксируется и карается.

Шаги для оспаривания штрафа

Отозвать предписание, если оно ошибочное, можно, но надо знать, какие верные шаги предпринять.

Получите постановление о штрафе: по почте или через онлайн-сервисы. В течение 10 дней подготовьте жалобу (обязательно приложите копии документов и обоснуйте, почему штраф назначен ошибочно). Подайте заявление в административную комиссию Перми (с документами о собственности и удостоверением личности) или в Пермскую дирекцию дорожного движения по электронной почте: rpp.pddd@mail.ru. При отрицательном решении обращайтесь в суд по месту нарушения.

Что грозит злостным нарушителям?

Автомобилисты, которым наказание рублем однажды не послужило уроком на будущее, рискуют постоянно платить за свои ошибки.

Повторный штраф — 2000 рублей.

Арест банковских счетов, удержание исполнительского сбора, увеличение суммы долга и принудительное взыскание через приставов при систематических нарушениях или неуплате.

За неуплату штрафов на нерадивых водителей могут завести исполнительное производство, оформить дополнительный сбор, арестовать счета или ограничить денежные операции до погашения задолженности.

Как не получить штраф и быть законопослушным?

Избежать «разборок» с представителями госорганов можно: надо соблюдать правила на платных стоянках и не откладывать оплату в долгий ящик.

Оплачивайте парковку через сайт, мобильные приложения, паркоматы или СМС до завершения парковки. Проверяйте оповещения и своевременно смотрите статус оплаты. Изучайте правила размещения транспорта, не ставьте машину на газоны и другие запрещенные участки. Пользуйтесь абонементами для частых поездок.

Парковки в Перми и штрафы, возможно, и созданы друг для друга, но не для вас, если вы внимательны и не жадны: оплачиваете стоянку вовремя и сохраняете чеки.

