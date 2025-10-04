Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 06:05

Баурсак — самые лучшие татарские пончики! Готовим за полчаса

Баурсак: простой рецепт татарских пончиков Баурсак: простой рецепт татарских пончиков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баурсак — это татарский вариант маленьких пышных пончиков, которые обжариваются в большом количестве масла. Они невероятно легкие, воздушные внутри и хрустящие снаружи. В отличие от тяжелых дрожжевых пончиков, баурсаки часто готовят на более простом тесте, что делает их приготовление очень быстрым.

Для теста вам потребуется 400 г хлебопекарной муки, 4 куриных яйца, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды и 1 ч. л. сока или уксуса, чтоб погасить соду. Первым делом взбейте яйца с сахарным песком и солью. Добавьте гашеную соду и аккуратно муку, замесите тесто. Оно должно быть плотным, чтобы его можно было легко раскатать. Дайте тесту постоять 15–20 минут.

Затем разделите тесто на несколько кусочков и тонко раскатайте. Нарежьте пласты теста на небольшие квадратики, ромбы или полоски. Чем меньше кусочки, тем пышнее они получатся. В глубокой сковороде или казане разогрейте 500–700 мл подсолнечного масла. Оно должно быть прилично горячим, чтобы баурсаки сразу же всплывали. Опускайте кусочки теста небольшими порциями в кипящее масло и обжаривайте до золотисто-коричневого цвета, постоянно помешивая. Баурсаки увеличатся в объеме в два-три раза. Готовые пончики вынимайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки. Подавайте баурсаки горячими, обильно посыпав сахарной пудрой или полив жидким медом.

  • Совет: для более богатого вкуса вместо растительного масла можно использовать топленое, а для аромата — добавить в тесто ванилин.

Читайте также: татарская катлама на сковороде — простейшая и вкуснейшая лепешка на сковороде.

Читайте также
Яблочные пончики по-немецки. Эти золотистые пончики на молоке, с яблоками и корицей — хит на завтрак!
Общество
Яблочные пончики по-немецки. Эти золотистые пончики на молоке, с яблоками и корицей — хит на завтрак!
Американская классика: рецепт того самого печенья с хрустящей корочкой — готовим «Бруки»
Общество
Американская классика: рецепт того самого печенья с хрустящей корочкой — готовим «Бруки»
По-польски: рецепт вареников с картошкой — подавайте с лучком
Семья и жизнь
По-польски: рецепт вареников с картошкой — подавайте с лучком
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Семья и жизнь
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество
Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
пончики
десерты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
татарские рецепты
Татарстан
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство
К чему снится белый медведь: важные детали сна и их толкование
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
ВСУ начали использовать на Запорожском направлении необычное оружие
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 октября
Власти с ноября изменят порядок взыскания долгов с россиян
Баурсак — самые лучшие татарские пончики! Готовим за полчаса
Россиян предупредили о наказаниях за дорогие подарки учителям
По-польски: рецепт вареников с картошкой — подавайте с лучком
Дерби всея Руси. ЦСКА — «Спартак»: когда пройдет, кто фаворит
Назван возможный срок освобождения Покровска
Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить решение суда
Российские маневренные группы проверили на прочность оборону Северска
Золотая и серебряная цепочка во сне: важные знаки и предсказания
Слова Трампа о Газе удивили Нетаньяху
ВСУ за сутки потеряли почти полторы тысячи человек
Трамп опубликовал ответ ХАМАС на план США по перемирию в Газе
Над российским регионом отразили атаку семи БПЛА
Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток
Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.