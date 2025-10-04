Баурсак — самые лучшие татарские пончики! Готовим за полчаса

Баурсак — это татарский вариант маленьких пышных пончиков, которые обжариваются в большом количестве масла. Они невероятно легкие, воздушные внутри и хрустящие снаружи. В отличие от тяжелых дрожжевых пончиков, баурсаки часто готовят на более простом тесте, что делает их приготовление очень быстрым.

Для теста вам потребуется 400 г хлебопекарной муки, 4 куриных яйца, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды и 1 ч. л. сока или уксуса, чтоб погасить соду. Первым делом взбейте яйца с сахарным песком и солью. Добавьте гашеную соду и аккуратно муку, замесите тесто. Оно должно быть плотным, чтобы его можно было легко раскатать. Дайте тесту постоять 15–20 минут.

Затем разделите тесто на несколько кусочков и тонко раскатайте. Нарежьте пласты теста на небольшие квадратики, ромбы или полоски. Чем меньше кусочки, тем пышнее они получатся. В глубокой сковороде или казане разогрейте 500–700 мл подсолнечного масла. Оно должно быть прилично горячим, чтобы баурсаки сразу же всплывали. Опускайте кусочки теста небольшими порциями в кипящее масло и обжаривайте до золотисто-коричневого цвета, постоянно помешивая. Баурсаки увеличатся в объеме в два-три раза. Готовые пончики вынимайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки. Подавайте баурсаки горячими, обильно посыпав сахарной пудрой или полив жидким медом.

Совет: для более богатого вкуса вместо растительного масла можно использовать топленое, а для аромата — добавить в тесто ванилин.

