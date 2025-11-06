Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:16

Без духовки, без заморочек: десерт всего из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот быстрый десерт станет спасением для тех, кто хочет побаловать себя сладким без долгого приготовления. Он готовится всего из 3 ингредиентов за пару минут без духовки, без заморочек, без дорогих ингредиентов.

Вам понадобится: 6–8 рисовых хлебцев, 4–5 столовых ложек арахисовой пасты, 100 г шоколада. Рисовые хлебцы поломайте руками или измельчите скалкой в крошку, смешайте с арахисовой пастой до получения пластичной массы. Если масса суховата, добавьте немного меда. Сформируйте небольшие одинаковые шарики и отправьте в морозильную камеру на 15–20 минут для застывания. Тем временем растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Охлажденные шарики обмакните в жидкий шоколад и снова уберите в холодильник для полного застывания глазури.

Вкус этого десерта — идеальный баланс хрустящей текстуры, солоноватой ореховой ноты и насыщенного шоколада, создающий впечатление сложного десерта при минимальных усилиях. Всего пара минут вашего активного времени на кухне, и вкуснота готова!

Ранее стало известно, как приготовить диетический десерт из шоколада и творога: 2 ингредиента, а вкус — бомба.

Читайте также
Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро
Семья и жизнь
Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро
Такое вы не пробовали: соленая рыба с соком апельсина — готова через сутки
Семья и жизнь
Такое вы не пробовали: соленая рыба с соком апельсина — готова через сутки
Еще никогда не пробовал таких сочных булок: готовлю американские пеканбоны с орехами — сметают прямо из духовки
Общество
Еще никогда не пробовал таких сочных булок: готовлю американские пеканбоны с орехами — сметают прямо из духовки
Идеально для детского меню — яблоки полюбит даже привереда: готовлю нежный десерт из двух ингредиентов
Общество
Идеально для детского меню — яблоки полюбит даже привереда: готовлю нежный десерт из двух ингредиентов
Волшебные еловые шишки: простой рецепт новогоднего десерта без выпечки
Семья и жизнь
Волшебные еловые шишки: простой рецепт новогоднего десерта без выпечки
рецепты
десерты
сладости
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.