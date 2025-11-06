Без духовки, без заморочек: десерт всего из 3 ингредиентов

Этот быстрый десерт станет спасением для тех, кто хочет побаловать себя сладким без долгого приготовления. Он готовится всего из 3 ингредиентов за пару минут без духовки, без заморочек, без дорогих ингредиентов.

Вам понадобится: 6–8 рисовых хлебцев, 4–5 столовых ложек арахисовой пасты, 100 г шоколада. Рисовые хлебцы поломайте руками или измельчите скалкой в крошку, смешайте с арахисовой пастой до получения пластичной массы. Если масса суховата, добавьте немного меда. Сформируйте небольшие одинаковые шарики и отправьте в морозильную камеру на 15–20 минут для застывания. Тем временем растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Охлажденные шарики обмакните в жидкий шоколад и снова уберите в холодильник для полного застывания глазури.

Вкус этого десерта — идеальный баланс хрустящей текстуры, солоноватой ореховой ноты и насыщенного шоколада, создающий впечатление сложного десерта при минимальных усилиях. Всего пара минут вашего активного времени на кухне, и вкуснота готова!

